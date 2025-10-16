Георги Георгиев.
Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила, информира БНТ.
От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса.
