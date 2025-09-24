ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор
Решенията на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.
Тя е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 09.07.2025 г., съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.
С решения от днес, Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите "главен прокурор на Република България" по силата на влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1. Колегията прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение от 16.06.2023 г.
