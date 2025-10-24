ЗАРЕЖДАНЕ...
ВСС за нападението над прокурор Иво Илиев: Уверени сме, че компетентните органи ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие
Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост.
Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство.
"Фокус" припомня, че по-рано днес седем граждански организации изказаха възмущението си, че ВСС и Прокуратурата още нямат становище за бруталното нападение над прокурор Илиев.
