Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона.

Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с  цялата му строгост.

Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство.

"Фокус" припомня, че по-рано днес седем граждански организации изказаха възмущението си, че ВСС и Прокуратурата още нямат становище за бруталното нападение над прокурор Илиев.