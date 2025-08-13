Валентин Радев: Оръжейният бизнес обича тишината

© Офиси на оръжейни търговци бяха проверявани във вчерашния ден от екипи на национално следствие, МВР и жандармерия. Официално е известно, че акцията е по искане на Антикорупционното бюро на Украйна.



Според данните от страната проверяваната компания е свързана с корупционна дейност на оръжия. Обществената телевизия пък съобщи, че прокуратурата проверява и дали са осъществени доставки на боен арсенал на мексиканския картел "Халиско".



Какви са възможностите български оръжейни компании да действат извън закона и санкциите срещу Русия?



"Веднага трябва да ви кажа, че този тип бизнес обича тишината. Това всички оръжейни търговци ще ви го кажат. Така че това, че шумене около него, че се говори изобщо за него - може да е основателно. Може и да не е, не знаем, не е добре за оръжейния бизнес в България, който е много развит. България е специализирана в производство на боеприпаси и средства за близък бой. Ние имаме много експерти, много специалисти и съответно оръжейни фирми“.



Това коментира бившият министър на вътрешните работи и бивш зам.-министър на отбраната Валентин Радев, който към момента е и председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси.



"Относно потенциалните щети за бизнеса – той заяви, че "когато се шуми около него и когато е във фокуса на голям обществен интерес – веднага се отдръпват контрагентите, те не обичат такъв шум. Не защото е незаконно. Просто става въпрос за чувствителни изделия – оръжия и продукти за убиване на живи същества“, посочи той.



По думите му българско оръжие няма как да стигне до Русия. А до мексикански картели българско оръжие може да отиде чрез недобросъвестни търговци, които злоупотребяват.



За дрона, открит на плажа "Хармани" на Созопол, Валентин Радев посочи в ефира на bTV , че е бил разузнавателен.