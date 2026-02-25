Валентин Радев коментира освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков от президента Илияна Йотова и последвалото изслушване в Народното събрание.
Политиците нападат професионалното ръководство
"Не очаквах така да бъдат нападани. Това са тримата души начело на Министерството на вътрешните работи. Това е главният секретар. Без значение кой е той и какво говорят за него и че го освободиха даже. Това са и другите двама участници в разследването за Петрохан. И това поведение към тях... Трябва да знаят политиците, моите колеги, защото аз съм бил там, че това говорене срещу тях, и срещу министъра включително - той отиде там преди два дни буквално, днес му е трети ден, всичко това рефлектира надолу. Всички го чуват. Това е отношение към полицая. Това не е отношение само към главния секретар", каза Радев.
Той изрази недоумение защо изобщо се стига до подобни изслушвания в пленарна зала.
Професионалистите не бива да се въвличат в политика
По негово убеждение професионалните ръководители на структури като МВР, ДАНС или отбраната не бива да бъдат въвличани в политически сблъсъци.
"Винаги съм бил против да се викат професионалните ръководства. Без значение дали са на МВР, дали са на ДАНС, дали са на отбраната, в парламентарната зала. Нали има политическо ръководство? Това е политика тук. Говоря в парламента – всички са политици. Викате министъра. Заместници има. Питайте ги тях. Защо изкарвате отпред професионалистите?", заяви Радев пред Bulgaria ON AIR.
Ако има нужда от информация, тя следва да се изисква по институционален ред и чрез политическото ръководство, а не чрез публично противопоставяне.
Критика към тона на министъра
Бившият министър обръща внимание и на поведението на настоящия вътрешен министър Емил Дечев, като отбелязва, че арогантният тон и внушенията за необективно разследване подкопават доверието в институциите.
По темата за трагичния случай край Петрохан Радев заявява, че вярва на институциите и на официално изнесената информация, доколкото тя е възможна в рамките на текущо разследване.
"Трябва да се научим да вярваме на институциите си. Нямаме други криминалисти. Няма да дойдат следващи полицаи тук. Ние си имаме. И законът не го позволява, но няма друг начин освен това", подчерта Радев.
Да не се бърза с изводите
Относно евентуалната роля на службите, включително ДАНС, той е категоричен, че ако има данни за застрашаване на националната сигурност, това е изключително сериозно и трябва да се изясни внимателно.
Според него обаче обществото трябва да прояви търпение и да не изисква пълна информация преди приключване на процесуалните действия.
Радев коментира и въпроса за сътрудничеството между районно управление и неправителствена организация, като допуска, че е възможно да е имало протекция или "чадър".
"Как така става тази регистрация? Как става с това име? Тук просто е гръмнало и се случи такова голямо нещастие. Сигурно и там случаите са такива. Депутатите вкараха някакъв проектозакон по случая - да не могат да се казват по този начин. Трябва да се изследва този процес. Как е ставало? Какви са тези зелени движения? Има много по-широко участие. Но да не бързаме - ще видим цялата истина, колкото е възможно по-бързо", коментира още Радев.
Валентин Радев за "Петрохан": Вярвам на институциите и на официално изнесената информация
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:28
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
12:00
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
24.02
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
23.02
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Още от категорията
/
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
22:17
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопациентите се диагностицират късно
22:15
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
19:05
Министър Трайков: България е на прага да завърши ключови етапи от изграждането на Вертикалния газов коридор на своя територия
17:35
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
15:24
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
15:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.