Валерия Велева: Тези избори ще бъдат много ожесточени. Радев е никой
©
"Битката на първата политическа сила, която се е заявила засега само в полето на социологията, вероятно ще бъде да управлява сама. Към този момент обаче виждаме, че това няма да се случи и затова остава големият въпрос: как ще бъде конструиран не само бъдещият парламент, а и бъдещата управленска конфигурация в страната. Затова тези избори ще бъдат наистина много ожесточени. Ние винаги сме казвали, че изборите са ожесточени, но този път имаме нов политически играч, който влиза със заявката и с надеждите да обере целият протестен вот, който не е малко. Затова сме в нова ситуация. Впрочем не сме били в такава ситуация от 2001 година, от времето на Симеон Сакскобургготски", каза още Велева.
Към този момент ние нямаме проект "Радев“. Ние имаме една коалиция, наречена "Прогресивна България“, която е съставена от три партии - две със социалдемократическа окраска, но едната с лява социалдемократическа окраска, а другата с дясна, и една центристка кметска партия, смята тя.
"Това е коалицията. В тази коалиция Румен Радев не фигурира никъде и това трябва да бъде категорично ясно на българските избиратели. Тази коалиция има двама съпредседатели, Гълъб Донев и Димитър Стоянов, и председатели на партиите. Румен Радев е ничий. Той дори нито е член на тази коалиция, камо ли пък да бъде лидер. И това е разликата с 2001 година, когато Симеон Сакскобургготски също се еди на избори с две партии, но преди това той беше създал своя партия, която съдът отказа да регистрира за изборите и той затова влезе в коалиция с Партия на жените и "Оборище“ на Тодор Пейков. Тогава царят излезе пред обществото, пред всички и каза: "Аз съм лидер на тази партия, аз ще се боря за това, това и това“. Днес ние не чуваме такова нещо от Радев. Той е никой. Последната му изява беше от една хотелска стая, затъмнена хотелска стая, в която петима души го гледат едва ли не като някакъв водач, но в края на краищата той е никой. Радев в момента е никой на политическия терен", каза още анализаторът.
Още по темата
/
Здравното министерство обмисля промени: Лекарските асистенти може да получат право да установяват смърт?
11:35
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Още от категорията
/
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:38
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:38
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:27
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.