Днес ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни по количество те ще са в Централна и Източна България. В края на деня валежите от запад ще започнат да спират. В повечето райони ще духа умерен вятър от запад-северозапад, но в източните части от страната през повечето дневни часове ще остане от изток. От запад ще навлиза студен въздух. По-чувствително ще застудее в Западна България и Дунавската равнина, където максималните температури ще бъдат 5°-7°, а в източните и крайните югозападни райони най-високите дневни температури ще са 11°-13°, за София – около 5°.В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в местата над 1300-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен източен вятър, който привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна, съобщават от НИМХ.Оранжев и жълт код са в сила за днес, 29 ноември в части от Централна и Източна България. Причината - очаквани обилни валежи от дъжд, а по високите части - и от сняг.