Днес облачността над западната половина от страната и Североизточна България ще остане значителна и на отделни места в планинските и крайните северозападни райони ще има слаби превалявания от дъжд, като над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. Над останалата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°, сочи прогнозата на НИМХ.В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.