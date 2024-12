Ваня Атанасова, Дамски хор "Тримонциум": Ще напълним душата на публиката с красота и коледно настроение

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Ваня Атанасова, диригент на Дамски хор "Тримонциум" за предстоящия коледен концерт в Пловдив.



Г-жо Атанасова, разкажете ни какво предстои да се случи. Какъв е вашият концерт?



Концертът е коледен, празничен концерт. Нашият хор "Тримонциум“ ежегодно прави коледни концерти, това е традиция при нас. Тази година решихме нашият концерт да бъде съвместно със студентите по оперно пеене от "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив в класа на проф. Тони Шекерджиева-Новак. Половината от програмата ще бъде хорова музика, другата половина от програмата поемат студенти, като ще изпълнят много популярни оперни арии от известни опери на Верди, на Моцарт, на Жорж Бизе. Така че се надяваме да стане един много хубав празничен концерт и така да напълним душата на публиката с красота и коледно настроение.



Разбрах, че ще има и изпълнение на студенти от Китай.



Да, именно – оперните певци са от Китай, с изключение на едно момче само, което е българче - Иван Йорданов. Всички останали шестима изпълнители са китайски студенти.



И съпровод на флейта също така виждам, че ще има?



Съпровод на флейта – едната от нашите песни е мексиканска коледна песен, в партитурата на която е заложено съпровод на флейта. Тя ще бъде изпълнен от наша бивша хористка Албена Карталова – флейтистка, която дълги години пя в нашия хор, но така, по свои лични здравословни проблеми се наложи да напусне активно пеене, но пък с удоволствие ще дойде да свири при изпълнението на песента Estrella Brillante – тя е мексикански коледна песен. Също така ще имаме съпровод на ударни инструменти от един прекрасен младеж Виктор Апостолов, който пък ще ни съпровожда със своите умения, ще изпълни песни от Джазовата меса на Боб Чилкот и популярното Thank You for the Music на ABBA, с която смятаме да завършим концерта и да вдигнем така още повече настроението на публиката.



Въобще, разнообразен ще е концертът ви! Колко време предвиждате да продължи, колко е голям репертоарът?



Репертоарът, ако го изброим по брой на изпълненията, ще бъде 15 изпълнения.



Но все пак това са песни, не са огромни творби и смятаме, че за около 1 час и 10-15 минути концерта ще приключи, като това е едно оптимално време за празничен концерт – нито малко, нито прекалено дълго и досадно. Някъде…



Да, сигурно се вълнуват хористите? Защото това е празничен коледен концерт, за тях е вълнение, може би?



Разбира се.



Нека пак да кажем къде ще бъде концертът, за да поканим хората. Входът е свободен, предполагам?



Входът е свободен за всички, които искат да послушат празнична хубава музика. Концертът ще се състои в Зрителната зала на читалище "Антим I“. Това се намира на булевард "Свобода“, бившият булевард "Малчика“, както повечето пловдивчани го помнят, булевард "Свобода“ 1.