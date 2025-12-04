Ваня Григорова.
"Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища", каза тя.
По думите ѝ кметът Терзиев е предпазлив и винаги се опитва да ограничи движението на протестиращи, каквито и да са те.
"Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел", аргументира се Григорова.
За какво протестират хората
В ефира на Bulgaria ON AIR тя изрази мнение, че хората на протеста не са запознати със съдържанието на проектобюджета за 2026 г.
"Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов", каза още Ваня Григорова.
Тя изтъкна протестиращите в сряда в Пазарджик: "Къде бяха тези хора по време на изборите - не разбират ли, че това се прави на избори, че по време на местните избори трябва да излязат и да покажат кой искат да ги представлява в общинския съвет. Закъсняха".
Кой ще плати щетите
Във връзка с щетите в София независимият общински съветник заяви, че не всички ще бъдат платени от джоба на софиянци. За някои има застраховки, ремонтът на клуб на ГЕРБ няма да е за сметка на СО.
"Въпросът е какво ще стане от тук насетне. Искаме оставка - какво ще дойде - няма алтернатива. Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват", подчерта Григорова.
Румен Радев в политиката
Очакванията на Григорова са протестите постепенно да отслабнат.
"Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството", прогнозира Ваня Григорова.
Боклукът на София
Според нея кметът Васил Терзиев умишлено бави поръчките за сметосъбиране в София.
"Той много добре знае кога изтичат договорите в отделните зони и умишлено не е пуснал обществената поръчка, която е била готова. Терзиев се чувства комфортно в позицията на жертва, поредният повод да се покаже жертва", заяви общинският съветник.
Ваня Григорова: Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
11:33
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:36
Още от категорията
/
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
19:19
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
16:08
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
14:25
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
10:14
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:16
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.