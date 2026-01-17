Ваня Григорова коментира националната и местната политика, като постави остри въпроси за липсата на бюджет, еврозоната, ролята на президента Румен Радев и задълбочаващата се криза със сметопочистването в София.
Според Григорова най-големият положителен ефект от падането на правителството е, че е бил чут общественият гняв: "Безспорно най-големият плюс е, че се чу гневът на хората – че те не искат повече да стоят тихо и кротко и да понасят наглостта на властта."
Тя посочи като ключов пример отказа от провеждане на референдум за влизането на България в еврозоната. "За мен най-голямата наглост беше пренебрегването на правото на гражданите да кажат искат или не искат да влязат в еврозоната", каза пред БНТ общинският съветник в СОС.
Наред с това обаче, Григорова подчерта и тежкия минус от политическата нестабилност: "Правителството не трябваше да пада в този момент, защото сега сме без бюджет. А една държава не може да функционира без бюджет."
Според общинския съветник липсата на държавен бюджет вече има реални последици, особено за здравеопазването: "Общинските болници няма да могат да си плащат дори заплатите на лекарите и медицинските сестри."
Като конкретен пример тя посочи Втора градска болница: "Миналата седмица постъпи писмо от Втора градска с искане за заем от 3 милиона лева, за да могат да платят заплатите дори за януари."
По думите ѝ същият проблем засяга и други общински, както и част от държавните болници, особено след връщането на лимитите от НЗОК.
"Това забавяне на приходите е за сметка на развитието и функционирането на болниците – общинските и държавните. Частните нямат този проблем", подчерта тя.
Ваня Григорова смята, че президентът Румен Радев по-скоро ще излезе на политическия терен: "Смятам, че по-скоро господин Радев ще вземе участие в реалната политика, защото президентството по дефиниция няма реална власт."
Тя защити активната роля на президента като изразител на общественото недоволство. "Президентът не трябва да е пуделче, което само се показва по телевизията. Някой трябва да изразява недоволството на гражданите", заяви категорично Ваня Григорова.
По думите ѝ евентуална партия около президента трябва ясно да има социален и солидарен профил.
Григорова беше категорична, че кризата със сметопочистването в София е предвидима и управленски провал: "Този момент назря още през октомври, но не беше обявено бедствено положение."
Тя обвини кмета Васил Терзиев в липса на реален план. "Чуваме за план А, план Б, план С, но ние не ги виждаме и не ги усещаме", каза Григорова.
Според нея управлението на столицата е пиар, а не реално управление. Лидерът на "Солидарна България" остро разкритикува удължаването на договори с фирма "Титан": "Договорите се удължават незаконно и на цени от 209 лева, при положение че общината беше заложила 166,67 лева."
По думите ѝ в някои зони цената стига до 285 лева: "Това е почти двойно над цената, която кметът обеща, че няма да надвишава."
Според Ваня Григорова, кризите – национални и местни, са резултат от липса на последователност, прозрачност и реална политическа воля.
Край на тайната на заплатите
22:17 / 16.01.2026
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъд...
21:24 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
20:37 / 16.01.2026
Д-р Андрей Велчев каза кои са най-фалшивите храни, които купуваме...
20:36 / 16.01.2026
