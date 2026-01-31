Ваня Григорова в социалната мрежа, коментирайки интервюто на Румен Радев в "Панорама".
"Най-скучните ми интервюта са тези, в които не ми задават въпроси и аз сама трябва да минавам през различни теми и аспекти", пише още тя.
"Разбира се, журналистът не трябва да налага определена теза, камо ли агресивно, или пък да не позволява на госта си да представи собствената си гледна точка. Смятам, че Радев вчера имаше възможност да покаже защо е алтернатива. Рядко политик е имал възможност 45 минути да говори в най-гледаното политическо предаване в България", смята Григорова.
Ваня Григорова: Радев вчера имаше възможност да покаже защо е алтернатива
© bTV
Още по темата
/
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
27.01
Надежда Йорданова: Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията, които ние последователно защитавахме
25.01
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
25.01
Още от категорията
/
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022, а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
20:01 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газо...
20:02 / 31.01.2026
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в против...
17:34 / 31.01.2026
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занем...
17:33 / 31.01.2026
НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
15:54 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
15:13 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.