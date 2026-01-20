Румен Радев и заявеното му намерение за активна политическа роля отвориха нови въпроси за изхода от политическата криза и бъдещите управленски формули. Ваня Григорова - общински съветник и лидер на "Солидарна България“, коментира мотивите зад този ход, възможните коалиции след изборите и очакванията си към политическата визия на Радев.
Оставката на президента
Още през първия мандат на Румен Радев имаше спекулации за това, че той ще напусне президентския пост и ще се впусне в парламентарния живот.
"След като бяха проведени протестите и правителството падна беше ясно, че той излиза. Вече обаче има много сериозни очаквания към него – не може само да стоиш на трона и да критикуваш, в един момент се очакваше да слезе и да се опита да пребори "змея“. Освен това той е в края на втория си мандат и няма как да бъде президент отново. Това също е изключително важно. Имаше теории, че може да изчака втори предсрочни избори тази година, но това беше рисковано – винаги съществува възможност да се състави правителство“, каза Ваня Григорова.
Но уточни – колкото и трудно да е, никога не е невъзможно да се състави правителство.
"Видяхме, че БСП влезе в коалиция с ГЕРБ – това показва, че няма невъзможни неща. Напълно възможно беше и ГЕРБ, и ПП-ДБ да управляват заедно. Така че аз смятам, че ходът на Румен Радев е много добре изчислен“, допълни още тя.
"По-скоро мисля, че ще има някакъв изход след тези избори, макар че ситуацията е изключително сложна. Не смятам, че формацията на Радев може да получи абсолютно мнозинство. Чуваме твърдения, че ПП–ДБ искат 121 депутати – всяка партия го иска, но реално никой няма възможност да ги получи. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго“, каза Григорова.
Вече се говори и за вариант с програмно правителство за няколко месеца и нови избори още тази година, при положение че ни предстоят и президентски избори в края на годината.
"Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна. Но ще му дам време да развие визията си. Няма да започна с критики отсега. За мен е важно да видя конкретни политики – например в пенсионната система. Антикорупционното говорене няма смисъл, ако не се превърне в антисистемни решения в интерес на хората. В парламента няма бутон "против мафията“ – има конкретни законопроекти, членове и алинеи“, каза още тя пред bTV.
Пенсионната реформа
Ваня Григорова коментира и предложените промени в пенсионната система:
"КТ "Подкрепа“ не подкрепи законопроекта. От септември започнахме кампания "Не залагайте на хазарт старините ни“. Законопроектът е внесен от Министерството на финансите, а не от Министерството на труда и социалната политика, където би трябвало да излязат такива предложения. Защо – защото финансовото министерство е подчинено на ГЕРБ, а в социалното все още министър е предстваител на БСП и ще бъде неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени“.
"Предвиждат се три инвестиционни портфейла – рисков, балансиран и консервативен – за втория пенсионен стълб. Всеки от нас ще може да прецени къде да отидат парите му и дали да се играе буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски. Ако човек не избере подфонд, ще му бъде избран служебно“, уточни тя.
По думите ѝ обаче това не оставя реален избор на хората:
"Към края на 2024 г. 90% от хората, които постъпват в т.нар. втори стълб не правят избор – той се прави вместо тях. Освен това пенсионните дружества премахнаха калкулаторите си от сайтовете. Този законопроект е 69 страници и се внася от правителство в оставка, в парламент с изчерпана легитимност. Ако не може да се приеме бюджет, защо може да се пипат пенсионните вноски на хората?“
Ваня Григорова: Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна
© Euronews Bulgaria
Още по темата
/
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
20.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са го правили, единият е в затвора
20.01
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
20.01
Още от категорията
/
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от бивш кмет и сина му в Старозагорско?
20.01
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
20.01
Проф. Дронзина: Беше казано, че китайски военни кораби не са забелязани около Гренландия, и то от повече от десетилетия
19.01
Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа "Балкани": Необходимо е съдействието на местните хора, а те не са мотивиране да го направят
19.01
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво предстои за Илияна Йотова в ролята й на президент и върхове...
22:45 / 20.01.2026
Председателят на КС каза кога ще се реши делото за оставката на Р...
22:43 / 20.01.2026
Стартовата учителска заплата се увеличава
22:44 / 20.01.2026
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от ...
21:12 / 20.01.2026
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква...
21:11 / 20.01.2026
Георги Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които г...
21:11 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.