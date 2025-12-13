Васил Божков обяви публично, че е готов да финансира младите, които искат да влязат в политиката и им предлага да редят листите в неговата партия "Българско лято". Освен това бизнесменът каза, че подкрепя и евентуален проект на президента Румен Радев.
"Винаги сме готови за избори. По принцип сме готови, но понеже протестът беше на хората и младото поколения бутна правителството, решихме да дадем нашите листи на поколението GenZ да си изберат депутати", обяви бизнесменът Васил Божков, създател на платформата "Българско лято", в интервю пред БНР.
"Ще им осигурим финансирането, нека се организират, имат партия, която могат да ползват. Не мога да кажа кой извади момчетата с качулките, важното е, че правителството падна. Не е страшно, че са излезли момчетата с качулките, а когато народът започне да пали. Мантрата на управляващите – "всичко си остава същото", видяхме, че хората свалиха правителството, всичко е в ръцете на хората", коментира Божков.
В предаването "РадиоТочка" той коментира политическата ситуация у нас, протестите, ФК "Левски-София", колекции от антики, прокуратура и очакваните избори.
Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите: "Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези в парламента. Затова предоставяме нашите листи на протестиращите, да се организират."
Според него алтернативата е нови хора, други политици да направят правова държава, да изчистят управлението от зависимости.
"Най-важното е Пеевски и Борисов да не са там. И когато гласуваме да мислим за кой. Хората гледат гласуват и се разочароват. Не може да вкарваме политици, довчера живели в панелка, единствената им мечта е да влязат в парламента и да забогатеят и ние им поверяваме съдбата си. Затова се мисли като се гласува. По-добре да се включат младите, те имат бъдеще", коментира Васил Божков.
Васил Божков се появи на един от протестите в центъра на София, но беше освиркан от гражданите и изгонен
Той заяви, че не знае кой е Сретан Йосич, "излежал си присъдата и ще бъде пуснат": "Ако знаете кой се притеснява, питайте него."
Божков за пореден път потвърди, че 17 млн. лв., които му дължи футболният клуб "Левски-София", няма да си ги търси, но не може да им ги опрости поради счетоводни и законови причини.
Международната операция у нас през ноември т. г., със съдействието на Европол, за антики той определи като кьорфишек. И обясни, че българската прокуратура заблуждава европейската.
"Това е национално богатство и искат да го раздадат на чужди държави. Това е най-голямата и ценна колекция и искат да я раздадат на чужди държави, защо? Защото са лоши хора и изпълняват поръчка. Нали знаете кой дават поръчките, Пеевски най-вече и по-малко Борисов. Прокурор Кънев се провали в първото дело и сега е второто. Кънев има фикция да ме вкара в затвора, ако може. И прави страшни глупости, което сигурно ще му струва службата един ден", сподели бизнесменът.
Според него българският народ мисли, че Радев е единствената алтернатива и "той е длъжен да слезе на политическия терен и да разчисти кочината. "Аз бих го подкрепил с 2 ръце. Мисля, че може да се справи."
Мнението на Божков за бюджета е, че "когато взимаш от тези, които произвеждат и даваш на тези, които не произвеждат, тогава първите не могат да произвеждат няма да има за всички".
За очертаващите се предсрочни парламентарни Божков смята, че трябва да бъдат честни и прозрачни и това може да се случи с машинен вот, защото машината изкарва протокола и никой не може да драска върху него: "Всичко е в ръцете на гражданите, поне това разбраха, че нещо зависи от тях. Досега мантрата беше нищо не зависи, каквото и да правим то си е същото. Видяха с два протеста бутнаха правителството. Трябва да знаят, ако излязат да гласуват, могат да постигнат нещо повече, ако си останат вкъщи, после пак трябва да ходят на протести."
Голям Ботев
преди 4 мин.
Какво да реди? Кои листи? Ротативките, онлайн казината, или залаганията? Обзалагам се обаче, че и за този ще има хора да гласуват.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.