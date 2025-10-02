ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелските сили и съм държан против волята си
Посланието на българина звучи така: "Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео значи съм отвлечен от израелските сили и съм държан против волята си".
"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа".
Междувременно премиерът Росен Желязков съобщи, че българските власи са се свързали с израелските. "Информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 522
|предишна страница [ 1/87 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 56 мин.
-4
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета