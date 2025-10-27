Надяваме се с конкурса "Хижа на годината“ да развиваме местата за настаняване към по-добро. Надяваме се, когато една хижа бива отличена в дадена категория, това да мотивира другите. Това каза Васил Николов от Българския туристически съюз внаКонкурсът се организира от БСТ в партньорство с медията за екстремни занимания "360 градуса“ за трета поредна година. Гласуването е преминало в 8 категории, а церемонията по награждаването бе на 15 октомври.Тази година Хижа "Иван Вазов“ взима приза в категорията за Хижа без автомобилен достъп, хижа "Мальовица“ – за Хижа с обслужване с високопроходим автомобил, а хижа "Юрта“ – за Хижа с автомобилен достъп.Хижа "Септември“ печели приза за хижа с най-екологични практики. "Те не използват еднократни опаковки, всичко се събира разделно. Техните отпадъци са в рамките на 5% от общите отпадъци, всичко друго се рециклира. Това е нещо, към което би следвало да се стремят всички хижи“, заяви Васил Николов.Нова категория тази година е "Хижар за пример“. Първото място печели Димитър Велчев от хижа "Белмекен“. "Това е една много трудна хижа, до нея достъп няма. Цялото оборудване за хижата се носи на гръб, наистина много труден обект, но това момче подходи много сърцато. От няколко години той заедно с родителите си стопанисват тази хижа и наистина е хижар за пример. На второ място беше Валентин Ангелов, известен сред планинарите като Вальо от заслон "Ботев“. Той го стопанисва повече от 20 години. На трето място е Николай Марков от хижа "Мальовица“. Заедно със своята съпруга стопанисват тази хижа вече доста години“, разказа Николов.По думите му с всяка изминала година интересът към планините и хижите става все по-голям, а туристите стават все по-дисциплинирани.В началото на следващия месец Българският туристически съюз пуска приложение с работно заглавие "Национален туристически портал“. "Освен информация за хижите, то ще предоставя информация за всеки един от 100-те национални туристически обекта. Ще има още много различни обекти, природни и културни забележителности. Това приложение ще бъде и навигация. Ще има събития и партньори на БТС там“, обясни Васил Николов.