Васил Велев, АИКБ: Близо половината българи получават минимална работна заплата
© Bulgaria ON AIR
Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Близо половината работещи получават минимална заплата
Велев обясни, че се изземват доходите от по-високо квалифицираните и по-трудолюбивите и се дават на по-ниско квалифицираните с по-лоши трудови навици.
"В България близо половината работещи получават минимална работна заплата или близо до нея. Голяма част от тях не я изработват", посочи той пред Bulgaria ON AIR.
По думите му европейската индустрия е в рецесия трета година.
Средната заплата зависи от минималната
"Близо половината население е на минимална заплата, а в някои области и повече от половината. С вдигането на минималната заплата се вдига и средната. Спрямо средната са определени заплатите в няколко бюджетни сектора - образование, МВР и службите, отбрана, съд и прокуратура, здравеопазване", коментира Велев.
Гостът отбеляза, че бюджетът за 2026 г. още не е представен на вниманието на социалните партньори и очаква утре да бъде изпратен, а в началото на следващата седмица да го обсъдят.
България е първа в ЕС по разходи за труд
"Увеличаването с 50% през тази година на разходите за възнаграждение в обществен ред и сигурност, в съдебна система, са на нива, които ни поставят на първо място в ЕС по разходи за труд", каза още Велев.
Той добави, че населението намалява, а получаващите заплата от бюджета се увеличават.
"Всеки четвърти, получаващ заплата от бюджета, трябва да бъде съкратен, за да постигнем средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", смята Велев.
Вдигане на данъците в България
По думите му най-лошото, което може да се направи, е да се вдигне осигурителната тежест и това е предложено.
"България е в топ 5 по данъчна система в Европа. Имаме много добра данъчна система. Сега тръгваме да я чупим с вдигане на максималния осигурителен доход и вдигане на осигурителната тежест. Това е пагубно за икономическата ситуация, в която се намираме", заяви Васил Велев.
Още по темата
/
Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
22:17
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
21:26
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
29.10
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
29.10
Още от категорията
/
Д-р Цветеслава Гълъбова: Натрапчивото вярване в свръхестественото и конспиративното може да предизвика психологически проблеми
20:23
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
11:29
Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
09:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.