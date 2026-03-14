Наградите "Икономика на светло“ дойдоха като идея за признание за приноса на гражданите, организациите, институциите и медиите за ограничаване на сивата икономика и на техния принос за създаване на една конкурентна среда. Това каза в предаванетонапредседателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по повод на тринадесето издание на Наградите "Икономика на светло“, инициирани от АИКБ.Наградата се връчва в три категории, като едната е за личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция. "Това е за тези, които всъщност откриват сивите практики или пък измислят, предлагат мерки за тяхното ограничаване“. Втората категория е за журналисти или медии, допринесли за промяна на обществените нагласи по посока на нетърпимост към неформалната икономика. "И третата категория е за нормативен акт или административна практика, които да водят до ограничаване на сивата икономика и до подобряване на бизнес средата,“ обясни гостът и добави, че късата листа се прави от Управителният съвет на база на асоциацията на база на десетки предложения."Когато започнахме да мерим индекса, да определяме композитния индекс "Икономика на светло“, тогава остатъка до 100% беше от порядъка на 34-35%. Сега при последното изчисление е малко над 20%. Т.е. с 15-процентни пункта се е свил сивият сектор,“ добави той, като според него тази оценка е най-адекватна за България, като през годините е показала адекватно си поведение.По думите му 20% е повече от средното за Европа и трябва да се вземат мерки за ограничаването й, тъй като от нелоялните практики страда не само изрядният бизнес и влизат по-малкото пари във фиска, но от нелоялни сиви практики страдат и правата на работниците и служителите. "Когато те се осигуряват на по-малки доходи от реалните им, съответно получават по-малки компенсации, обезщетения при безработица, при болнични, при пенсия, по-малка пенсия, което е особено важно. Освен това, тези, който не спазват правилата, всъщност от нарушението на закона и правилата, черпят конкурентни предимства. И ако сивата икономика не се ограничава, всъщност ще просперират измамниците, а не най-способните предприемачи. И това е най-голямата причина работодателите, АИКБ да се занимават с този проблем,“ каза той.Според Велев българската икономика изсветлява с 15% през последните 15 години, но по думите му има движение, като по време на кризи се наблюдава покачване на сивата икономика, а при ускорен икономически растеж сивата икономика намалява. Един от мотивите за тези практики е ширещата се корупция и това, че хората не са убедени, че техните пари, данъци, осигуровки не се използват по най-рационалния начин. "Най-силната противоотрова срещу сивата икономика е добри публични услуги срещу платените данъци и осигуровки, ефикасно разходване на събраните в бюджета средства. Облекчаването на начина на плащане на данъци, по-добрия бизнес климат, по-малкото административни прегради също способстват за изсветляване на икономиката,“ посочи той.