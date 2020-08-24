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|Âàñêî Êðúïêàòà: Àêî íà ïðîòåñòèòå ïóñêàò ÷àëãèòå íà ìóòðàòà Ñëàâè Òðèôîíîâ, ùå çàáðàíÿ äà ñå èçïîëçâà ìóçèêàòà ìè
Âñÿêà âå÷åð ñëåä ðå÷èòå íà "îòðîâíîòî òðèî" è íà ò.íàð. "îðàòîðè" ïðîòåñòèðàùèòå ïîòåãëÿò êúì ïë. "Îðëîâ ìîñò" ïîä çâóöèòå íà ïåñåíòà "Íåêà áúäå ñâåòëèíà". Âàñêî Êðúïêàòà îáà÷å å êàòåãîðè÷åí, ÷å àêî íà ïðîòåñòèòå ïóñêàò ÷àëãèòå íà Ñëàâè Òðèôîíîâ, ùå çàáðàíè íà ñòà÷êóâàùèòå äà èçïîëçâàò ìóçèêàòà ìó.
"Íå ñå ðàäâàì îáà÷å, êîãàòî ðåäîì ñ ìîÿòà ìóçèêà çâó÷àò è ïåñíè íà Ñëàâè Òðèôîíîâ. Òîãàâà ùå áúäà ìíîãî ðàçî÷àðîâàí, çàùîòî ñòàâà âúïðîñ çà ãëàâíèÿ ÷àëãàð è ìóòðà â ìóçèêàòà. Ùå îòèäà íÿêîÿ âå÷åð íà ïðîòåñòà è ùå ñëóøàì. Àêî ÷óÿ, ÷å ñå ïóñêà Ñëàâè Òðèôîíîâ, ùå îòòåãëÿ ñâîèòå ïåñíè îò øåñòâèÿòà. Íå èñêàì äà âèæäàì êàê ìóòðèòå âèêàò "äðúæòå ìóòðèòå“. Òîâà ùå îçíà÷àâà, ÷å òîçè ïðîòåñò ùå å íå ñàìî íà ñâåñòíèòå õîðà, à è íà ñàìèòå ìóòðè. Êîéòî ïóñêà ìóçèêàòà, äà èìà òîâà ïðåäâèä – ùå ñè îòòåãëÿ ìóçèêàòà îò ïðîòåñòèòå“.
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