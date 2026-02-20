Важен срок за зрелостниците изтича днес! Ако не го спазят, не могат да се явят на матура
©
На 5 февруари, започна подаването на заявления за допускане на матури. Крайният срок е до 20 февруари включително.
Тази година матурите ще се проведат по български език и литература - на 20 май от 8.30 часа и втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часа
Допълнителни ДЗИ по желание ще се проведат между 26 май и 2 юни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Политолог: Ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде смяна на шефовете на регионалните управления на полицията
18.02
Рая Назарян: Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря "свята и чиста република"
18.02
Проф. Минчев: Назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС
18.02
Проф. Радулов за ДАНС: Механизмите на прикрито инфилтриране противоречат на стандартите на Европейския съд по правата на човека
18.02
Политолог: Съставът на правителството е формиран мрежа от хора, които през годините са били свързани с ПП–ДБ
18.02
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато...
22:30 / 19.02.2026
Николай Василев: Служебните правителства по принцип са резервна г...
22:29 / 19.02.2026
Даниел Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъд...
20:05 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
20:05 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
22:28 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
20:05 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.