ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна информация за пътуващите по "Тракия"", "Хемус" и "Струма"
©
Днес също така продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха на 21 октомври и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.
На същия ден от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ "Струма“ в посока София за подмяна на тол камера. Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Даниел Митов: България ще се старае за намаляване на престъпленията срещу интелектуална собственост
10:25
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало": Пълен мандат на управление, ДПС отказва да участва в изпълнителната власт
09:21
Костадинов: Обществото агонизира, а децата ни буквално се самоизбиват, знаят, че престъпниците са безнаказани
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.