Важна информация за винетките! От 3-ти февруари има промяна за българите
Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.
Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.
Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро, съобщава NOVA.
