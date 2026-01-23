Важна информация за винетките, касае 28 януари
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.
