Важна новина от АПИ за шофьорите, които днес ще се движат по АМ "Тракия" в посока София
08:45
На 16 септември /вторник/, от 9 ч. до 19 ч. движението от 33-и км до 34-и км на АМ "Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента поради асфалтови дейности в участъка на територията на Софийска област.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.






