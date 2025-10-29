ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна новина от НОИ, свързана е с Бюджета на ДОО за 2026 г.
© Фокус
В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения.
Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.
Още по темата
/
КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа
10:33
Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
09:45
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Над 400 000 работници ще бъдат ощетени заради минималната заплата
09:09
Радостин Василев: Няма политическа воля заплатите да бъдат достойни за лекарите и медицинските сестри
28.10
Още от категорията
/
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
15:35
Наши министри заминават на неформално заседание в Копенхаген, ще обсъждат защитата и възстановяването на украинската култура
15:17
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
15:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.