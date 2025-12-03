Днес – 03.12. 2025г. към 14 часа в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Република Гърция.Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време, съобщават от "Гранична полиция". Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.От Главна дирекция "Гранична полиция“ препоръчваме на пътуващите в региона да използват граничния преход Илинден – Ексохи.