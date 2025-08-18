Новини
Важно съобщение от Американското посолство в България
Автор: Лора Димитрова 17:12
Важно съобщение за кандидатстващите за туристическа виза за САЩ :

От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2), съобщи Американското посолство в София.

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца — те могат да подадат документи по пощата, при условие, че:

- повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;

- навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

- кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

- нямат отказана виза и отговарят на условията.

Важно: Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.






