Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!
Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи до края на ноември. Тя обхваща както водачите, така и пешеходците, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.
Акция "Зима“ ще премине в три етапа:
Проверка на готовността на превозните средства за движение при зимни условия.
Насърчаване на толерантността между участниците в движението.
Контрол върху техническата изправност на автомобилите.
Съгласно Закона за движението по пътищата, от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.
По време на кампанията пътните полицаи ще напомнят на шофьорите за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.
Нека всички заедно допринесем за по-безопасни пътища през зимата!
