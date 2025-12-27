Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Боровец откри новия ски сезон днес. Боровец празнува 130 години с прекрасна атмосфера, усмивки и празнично настроение.

От утре ще работят и ски влек "Ситняково“ и ски влек "Рила“.

Двупосочните билети ще бъдат валидни както следва:

– Двупосочен билет Кабинков лифт "Ястребец“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Маркуджик 0“ и "Рила“.

– Двупосочен билет "Ситняково експрес“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Ситняково“ и "Рила“ през деня. 

Дневната карта за сезона е на цена от 105,61 лв / 54 €, останалите цени вижте тук.