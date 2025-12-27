Важно за скиорите: Сезонът в Боровец е открит! Цените са ясни
От утре ще работят и ски влек "Ситняково“ и ски влек "Рила“.
Двупосочните билети ще бъдат валидни както следва:
– Двупосочен билет Кабинков лифт "Ястребец“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Маркуджик 0“ и "Рила“.
– Двупосочен билет "Ситняково експрес“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Ситняково“ и "Рила“ през деня.
Дневната карта за сезона е на цена от 105,61 лв / 54 €, останалите цени вижте тук.
