Важно за съгражданите ни, които работят или получават пенсия в Испания
Сънародниците ни ще могат да получат актуална и достоверна информация по теми, свързани със законодателството по отношение на отпускането и изплащането на пенсии, обезщетения, болнични, както и за ползването на здравноосигурителни права в България и Испания. Ще бъде предоставена и консултация за Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
В информационния ден ще участват представители на Националния осигурителен институт, Генералното консулство във Валенсия, ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси Невена Зидарова, както и юрист, практикуващ в Испания.
Желаещите да участват в срещата могат да получат допълнителна информация, както и да зададат предварително въпросите си към експертите на следната електронна поща: socialbg.madrid@gmail.com.
