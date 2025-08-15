Вдигат минималната работна заплата

© Минималната работна заплата ще бъде малко над 1200 лв.



До дни, когато ще излязат данните на националната статистика за средното трудово възнаграждение, ще се изчисли точно колко ще бъде от следващата година. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който заедно с кмета на Шумен Христо Христов дадоха началото на строителството на социален дом за резидентна грижа за възрастни с психични разстройства.



"Формулата, по която се определя минималната работна заплата е 50 % от средната работна заплата за последните шест месеца, изминалата година и за първите шест месеца на следващата година. По тази формула минималната работна заплата ще бъде малко над 1200 лв.“, каза министър Борислав Гуцанов.



Предстои да се внесат в Министерския съвет, а след това и в Народното събрание, уточнения по процедурата по договаряне между работодатели и синдикати, каза още Борислав Гуцанов.



Според министъра, синдикати и работодатели трябва да постигнат съгласие след проведените вече поредица от срещим информира БНР.