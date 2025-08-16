Вдигат парите за първо, второ и трето дете

© Фокус Работи се усилено по подготовката на бюджета на ведомството за следващата година, разкри социалният министър Борислав Гуцанов.



"Ще има увеличение на парите за първо, второ и трето дете. Готви се и увеличение на майчинските, които да станат 1100 или 1200 лева. Ще има и други стимули, които да са в полза на демографските процеси", стана ясно още от думите на министъра, който вчера беше във Варна.