Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Тошко
Автор: Екип Ruse24.bg 15:58Коментари (0)7
©
"Имах тъжен рожден ден, на 8 август беше. Загубих двама близки хора и не ми е до празнуване. Не давам и интервюта, както знаете."

Това каза вдовицата на Иван Славков - Валя, която се съсипа от смъртта на Малък Тошко, но и от кончината на кума й на сватбата с Батето - Огнян Радев. Той си отиде преди дни от инфаркт. Бизнесменът беше дългогодишен служител на оръжейната фирма от времето на соца "Кинтекс", председател на Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки в България, член на Съюз "Произведено в България". Валя работила във фирмите на Радев, преди да се омъжи за Батето, и двамата били много близки приятели.

И двете смърти - самоубийството на Тодор Славков и смъртта на кума й, дълбоко разстроили Валя. "Няма какво да кажа, благодаря за вниманието, всичко вече е казано", каза пред "България Днес" Валя.

Славкова е дете на дипломат и е родена в Рим, където живее до 6-годишна възраст. След това учи в Мексико и Аржентина и се прибира в България в края на четвърти клас. По времето на соца става манекенка в известната по това време модна къща "Валентина". Дефилира по модните подиуми 10 години. Първият й съпруг е актьорът Ники Сотиров, от когото има дъщеря Ния. В момента тя прави кариера на психолог в Стокхолм. С Иван Славков се запознават през 1994 година на премиера на филм на Хачо Бояджиев. И оттогава са постоянно заедно.

"Тя е най-голямата ми любов", казва приживе Славков.

Още по темата: общо новини по темата: 5
01.08.2025 »
30.07.2025 »
27.07.2025 »
24.07.2025 »
22.07.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Почина Тодор Славков
Пожари 2025
Войната в Украйна
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: