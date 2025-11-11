Сподели close
След протеста заради убийството на кумето Мая, който ще се проведе на 13.11.2025 г. от 16:30 пред Военномедицинска академия (ВМА). Гражданите организират и втори. Той е насрочен за 15 ноемрври пред Съдебната палата в София. 

"Фокус" припомня, че в столичния квартал "Разсадника“, мъж прегази кучето Мая – любимо на местните хора, за което се грижат вече 14 години. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая. 

Исканията на протестиращите: 

-Справедливост за Мая

-По-строги наказания за насилие над животни

-Реални действия от институциите