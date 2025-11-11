Вече има и втора дата за протеста заради смъртта на кучето Мая
"Фокус" припомня, че в столичния квартал "Разсадника“, мъж прегази кучето Мая – любимо на местните хора, за което се грижат вече 14 години. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.
Исканията на протестиращите:
-Справедливост за Мая
-По-строги наказания за насилие над животни
-Реални действия от институциите
Още по темата
/
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
10:02
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Още от категорията
/
Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
10.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
Д-р Иван Хиновски: "Лукойл" може да ни осъди, ако престъпим основни принципи на международното право
10.11
Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.