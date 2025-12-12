Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде, пише NOVA.
Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.
Вече има нов съдия, разследващ главния прокурор
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
22:03 / 11.12.2025
22:03 / 11.12.2025
