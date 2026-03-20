От 00.00 часа тази нощ официално стартира предизборната кампания, а депутатите излязоха във ваканция.За изборите на 19 април ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Регистрираните кандидати са 4786 общо в цялата страна. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже. 1019 са кандидати в два района.Ясни са номерата на бюлетините, а на страницата на ЦИК са публикувани имената на всички кандидати по изборни райони, има възможност за търсене и по име.До 24 март е срокът за подаване на декларации за гласуване извън страната.