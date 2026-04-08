Днес е Велика сряда - третият ден от така наречената Страстна седмица. Тя е определена като последна от живота на Иисус Христос. На днешния ден се смята, че Юда е предал Христос за тридесет сребърника.

Вярващите трябва да се обърнат към духовното и да съпреживеят в сърцата си великата саможертва на Иисус Христос за спасението на човечеството. Необходимо е да запазят в мислите и чувствата си най-чистия образ на Господ и да не допускат да бъдат завладени от светски грижи, страсти и преходни желания.

Основното послание е човек да отговори на Божията любов с любов. Истинските християни са тези, които чрез вярата и обичта си към Христос могат да бъдат духовно близо до Него и да съпреживеят Неговите страдания. Вярващите са насърчени да отделят време за размисъл върху жертвата, която Той прави, и да почувстват в сърцата си болката и смирението, с които Христос приема страданията.

Особено важно място заема покаянието. Всеки трябва да се вгледа в себе си, да си припомни греховете и слабостите си и искрено да съжалява за тях. Дори сълзите на разкаяние се възприемат като естествен израз на тази вътрешна промяна. Човек трябва да разкрие пред Христос както своите падения, така и стремежите си към духовно израстване.

Такова искрено и смирено сърце се приема като най-ценната жертва пред Бога. В замяна вярващият усеща вътрешен мир и тиха духовна радост, които са знак, че неговата молитва и покаяние са приети. Този мир надхвърля обикновеното човешко разбиране и носи усещане за близост с Бога.

От Българската православна църква подчертават и значението на изповедта и причастието, цитирани от Ruse24.bg. Чрез тайнството на покаянието човек се очиства от греховете си, а чрез приемането на Тялото и Кръвта Христови се съединява духовно с Него. Това е израз на Божията безкрайна любов и напомняне за жертвата Му.

Така вярващите се подготвят да посрещнат следващите свети дни с обновена вяра, смирение и дълбока любов към Христос, Който е отдал живота си за спасението на всички хора.

На 8 април църквата почита паметта на Свети апостол Родион (един от 70-те апостоли) и Свети мъченик Евпсихий.

Именници са Родион, Роди, Евпсихий.