Велики четвъртък е! Този ден е свързан с Тайната вечеря и събитията около последните дни от земния живот на Исус Христос, но в българските обичаи той е най-разпознаваем с един конкретен ритуал – боядисването на великденските яйца, предаде ФОКУС.
Денят е част от последните дни преди Великден и носи силен символичен заряд, свързан с подготовката, традициите и духовното очакване на празника, припомня ФОКУС.
Боядисването на яйцата – най-важният обичай на деня
На Велики четвъртък традиционно се боядисват великденските яйца. Това е един от най-старите и най-устойчиви обичаи в българската традиция, запазен през поколенията.
Първото яйце винаги се боядисва в червено. То се отделя и се пази през годината като символ на здраве и закрила за дома. След него се боядисват и останалите яйца, които носят празничното настроение в дните до Великден.
Яйцето в християнската и народната символика представлява нов живот и възкресение, а червеният цвят е свързан с жертвата и надеждата.
Подготовка за празника
Освен боядисването на яйца, на Велики четвъртък в много домове се замесва и пече обреден хляб – най-често козунак или традиционни великденски питки в различните региони на страната.
Прави се и почистване на дома – символично действие, свързано с новото начало и посрещането на празника с чистота и ред.
Следва Разпети петък
След Велики четвъртък идва един от най-тежките дни в християнския календар – Разпети петък.
Това е ден на строг пост, тишина и съпричастност към страданието, който предшества Великден и кулминацията на празничния цикъл.
