Днес е Велики вторник – вторият ден от Страстната седмица, в който православният свят се подготвя духовно за Възкресение Христово. Този ден е посветен на притчите за десетте девици и за талантите, които ни напомнят за вярата, отговорността и духовното пробуждане.

Какво си спомняме днес?

В храмовете в цялата страна се припомня притчата за десетте девици, свързана с древния обичай младоженецът да бъде посрещан от девойки със запалени лампади. Посланието ѝ е ясно - човек трябва да бъде винаги подготвен духовно, с вяра и будност, за да посрещне важните моменти в живота.

В тази притча Христос е представен като Жених на Църквата, а думите Му се възприемат като предупреждение за предстоящите събития и Неговото предаване на мъчение.

На Велики вторник се припомня и притчата за талантите. Тя поставя въпроса за личната отговорност - как използваме дарбите, които Бог ни е дал, и как се отнасяме към ближния си.