Великобритания депортира българи с криминално минало обратно у нас

© Великобритания ще депортира криминално проявени българи обратно у нас. Това обяви вътрешният министър на Обединеното кралство Ивет Купър.



Те няма да могат да обжалват решението за депортиране преди да бъдат изгонени. 15 нови страни бяха включени към правителствената програма "Депортация сега, обжалване по-късно". Сред тях е и България.



Тази политика позволява на Великобритания да изгони лица с криминално минало от своята страна преди те да са обжалвали решението.



В обновения списък са включват още Канада, Италия и Австралия. Общият брой на страните е 23. Той се е увеличил три пъти от самото му създаване.



Вътрешният министър на Великобритания обясни, че увеличаването на списъка се прави с цел "недопускане на мигрантите да експлоатират миграционната система на Великобритания".



Всичките страни, включени в обновения списък са: Ангола, Ботствана, Бруней, България, Гвиана, Индонезия, Кеня, Латвия, Ливан, Малайзия, Уганда и Замбия.