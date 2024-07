Велинград се превръща в колоездачната столица на България с второто издание на L’Etape Bulgaria by Tour de France

© Гравел участъкът тази година не е ангажимент на генералния спонсор "Грома Холд“



"Вече сме на финала на подготовката. Опитът от миналата година ни позволява да сме малко по-малко притеснение. Състезанието ще се проведе в пълен формат от 8:30 сутринта в неделя и очакванията са в него да се включат повече от 1 000 участника. Благодарение на двете компании, "Грома Холд“ и "Европейски пътища“ ние проведохме първото издание с много голямо спокойствие и свобода, защото те дадоха от себе си това състезание да се случи по най-добрите практики, които се прилагат по цял свят. Радостно е, че проявяват интерес да подкрепят подобен род спортни събития“.



Това обяви по време на финалната пресконференция във Велинград организаторът от Спортен клуб "Спорт за всички – София в Европа“ - Даниел Дуков.



Етапът в България се провежда на 28 юли, а генерален спонсор, тази година, е една от най-големите пътно-строителни компании в България "Грома Холд“. Тя е трайно свързана с изграждане и поддържане на пътищата в Родопите. "Горди сме, че сме част от отбора от съмишленици в лицето на организатора на L’Etape Bulgaria by Tour de France, Министерство на туризма, Община Велинград, спонсори и партньори, с които заедно работим за това второто издание на L’Etape Bulgaria да е истински запомнящо се“, споделя Виктор Велев – управител на компанията.



Тази година "Грома Холд“ няма участие в поддържането на гравел участъка на състезанието като този компонент от трасето се поема от организатора на L’Etape Bulgaria by Tour de France - Даниел Дуков.



Стартът на второто издание на колоездачната надпревара тръгва от центъра на Велинград и преминава през редица живописни родопски села, сред които Абланица, Цветино, Горна Дъбева, Враненци, продължава към главния път, идващ от Сърница, и финишира отново в центъра на града.



За втора година Община Велинград партнира на колоездачното състезание. "Предоставяме всичко необходимо за максимално доброто провеждане на етапа. Гордост е за нас да сме домакини. Емоциите, които миналата година изпитахме заедно с жители и гости на града бяха незабравими, а заявката е изданието през 2024 да е още по-вълнуващо“, каза Цвета Спасова, представител на Община Велинград – Началник на Отдел "Туризъм и реклама“



"Благодаря за гласуването доверие и през 2024 година да бъдем основен хотел-партньор на L’Etape Bulgaria by Tour de France“, каза на свой ред и Сиси Беличенова, управител на Макси Парк Хотел. "И тази година хотелът е пълен на 100% почти един месец преди самото събитие, което е показателно за престижа и имиджа на това международно признато събитие. Подготвили сме за участниците освен стандартните дадености на хотели – минералната вода, с която разполага от три минерални водоизточника и доста атрактивни СПА предложения, за да бъде максимален комфортът им. Имаме и доста нови услуги, които успяхме да надградим от миналата година – изцяло нова йога площадка на открито. Стремим се все повече и повече да развиваме допълнителните активности като спорт и възстановяване, защото по този начин самият продукт, който предлагаме на гостите ще има още по-завършен вид“, сподели още Сиси Беличенова



И тази година духът на Tour de France е пресъздаден чрез спортно градче в центъра на Велинград, което e на разположение на състезателите и гостите на града през целия уикенд на събитието. Там любителите на колоезденето ще имат възможността да разгледат експонати от Музея на Tour de France, да се срещнат лично и да се снимат с култовия талисман на състезанието – дяволът Диди, както и да се потопят в атмосферата на едно от най-значимите спортни събития в България това лято.



В съботния ден градусът на емоциите ще започне да се вдига чрез каране на 5-километрова дистанция, предназначена за семейства и приятелски любителски групи, както и каране на дистанция от 0,5 км., предназначено за най-малките любители на колоезденето. И двете събития нямат състезателен характер и целят популяризиране на колоезденето.