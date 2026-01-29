Сподели close
Омбудсманът няма място в изпълнителната власт. Не може да изпълнява задължения на служебен премиер. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева след консултации при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

"Три пъти повече жалби има през този период. За гражданите е изключително важно да има действащ човек на моята позиция, те трябва да имат защитник на правата си. Омбудсманът трябва да остане независим от останалите институции - не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и после да защитава индивидуалните проблеми на гражданите", каза още тя.

Делчева допълни, че не е водила разговор със заместничката си Мария Филипова дали би приела поста на служебен премиер.