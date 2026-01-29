Велислава Делчева след консултации при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
"Три пъти повече жалби има през този период. За гражданите е изключително важно да има действащ човек на моята позиция, те трябва да имат защитник на правата си. Омбудсманът трябва да остане независим от останалите институции - не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и после да защитава индивидуалните проблеми на гражданите", каза още тя.
Делчева допълни, че не е водила разговор със заместничката си Мария Филипова дали би приела поста на служебен премиер.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
