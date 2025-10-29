Министерският съвет прие решение, с което освобождава г-жа Велислава Панова от длъжността генерален консул на Република България в град Торонто, Канада, с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Британска Колумбия, Албърта, Манитоба, Саскачуан, Нова Скоша, Ню Брънзуик, Остров Принц Едуард, Нюфаундленд и Лабрадор. Решението е прието по предложение на министъра на външните работи, съобщиха от правителствената пресслужба.Министерството на външните работи изразява благодарност към г-жа Панова за нейния професионализъм и всеотдайна работа в защита на интересите на българската държава и на българската общност в Канада.