Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
Според него в момента най-важният въпрос е решението на Русия, на президента Путин за прекратяване на огъня, защото всяка следваща стъпка зависи точно от това и това е предизвикателство за Европа, защото паралелно с преговорите за мир, вървят и разговори за възстановяване на Украйна, и всяко забавяне на това възстановяване го прави по-скъпо.
По темата, че България възпрепятства решението да се използват замразените руски активи, според Шаламанов е резултат от външен натиск. "Това говори много лошо за нашата външна политика. Няма възможност за консултиране в парламента". Според него трябва да е решение на парламента, а не на правителство в оставка.
"Много са линиите на въздействие. Липсата на ясна стратегическа визия и на дългосрочен ангажимент към европейското бъдеше на България и на Европа позволява такъв тип външни влияния да определят нашата политика. Те я правят неустойчива", смята бившият министър.
Според него много малко вероятно е Путин да направи компромиси.
"Това ще доведе до напрежение в САЩ. Ще се стовари цялата отговорност върху Европа и върху България. Трябва да имаме план Б, ако е невъзможно да бъде постигнато решение на прекратяване на огъня. Този план Б за Европа определено трябва да бъде някакъв тип антитерористична операция, която да гарантира, че украинските граждани няма бъдат подлагани на атаки. Става въпрос за по-ефективни системи за противоракетна атака", заяви Шаламанов и добави, че Русия не би си позволила да нападне страна, която е член на НАТО.
