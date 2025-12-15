"Сега е ред на руската страна да покаже, че иска мир и е готова на компромиси. От страна на президента Зеленски компромисите са три. Първо - снемането на заявката за членство в НАТО, приемане на избори, включително референдум за статута на Донбас", заяви в предаването пред bTV Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната. Той коментира преговорите за мир в Украйна.Според него в момента най-важният въпрос е решението на Русия, на президента Путин за прекратяване на огъня, защото всяка следваща стъпка зависи точно от това и това е предизвикателство за Европа, защото паралелно с преговорите за мир, вървят и разговори за възстановяване на Украйна, и всяко забавяне на това възстановяване го прави по-скъпо.По темата, че България възпрепятства решението да се използват замразените руски активи, според Шаламанов е резултат от външен натиск. "Това говори много лошо за нашата външна политика. Няма възможност за консултиране в парламента". Според него трябва да е решение на парламента, а не на правителство в оставка."Много са линиите на въздействие. Липсата на ясна стратегическа визия и на дългосрочен ангажимент към европейското бъдеше на България и на Европа позволява такъв тип външни влияния да определят нашата политика. Те я правят неустойчива", смята бившият министър.Според него много малко вероятно е Путин да направи компромиси."Това ще доведе до напрежение в САЩ. Ще се стовари цялата отговорност върху Европа и върху България. Трябва да имаме план Б, ако е невъзможно да бъде постигнато решение на прекратяване на огъня. Този план Б за Европа определено трябва да бъде някакъв тип антитерористична операция, която да гарантира, че украинските граждани няма бъдат подлагани на атаки. Става въпрос за по-ефективни системи за противоракетна атака", заяви Шаламанов и добави, че Русия не би си позволила да нападне страна, която е член на НАТО.