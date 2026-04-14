С настъпването на топлите дни все повече от нас избират велосипеда като удобен и приятен начин за придвижване. За съжаление, това е и сезонът, в който кражбите на двуколесни превозни средства зачестяват значително, уточняват от Главна дирекция "Национална полиция".
За да предпазите своето имущество и да си спестите главоболия, основните правила за сигурност, които всеки колоездач трябва да знае.
Основни правила за безопасност
Превенцията започва от начина, по който оставяте колелото си в градска среда:
Никога без заключване: Заключвайте велосипеда си винаги, дори когато го оставяте само за няколко минути.
Инвестирайте в качество: Използвайте здрави заключващи устройства. Специалистите препоръчват U-образни ключалки или дебели вериги, които са трудни за срязване.
Търсете стабилност: Винаги фиксирайте велосипеда към стабилен и неподвижен обект, като специална стойка или метален стълб.
Обхванете рамката: По възможност заключвайте едновременно рамката и поне едно от колелата.
Избирайте оживени места: Избягвайте тъмни и безлюдни улички. Когато не използвате велосипеда, го прибирайте на сигурно място - в гараж, мазе или вътре в жилището.
Допълнителна защита и идентификация
Ако най-лошото се случи, предварителната подготовка е ключът към намирането на откраднатото имущество:
Снимайте и запишете: Направете снимки на велосипеда и задължително запишете неговия сериен номер. Това е най-важният детайл за идентифицирането му от полицията.
Технологии на помощ: Използвайте GPS тракер за проследяване в реално време - малка инвестиция, която може да спаси скъп велосипед.
Уникални знаци: Обозначете рамката със стикери или лепенки. Можете дори да гравирате уникално име или код, за да го направите лесно разпознаваем.
Застраховка: Помислете за застраховка на имуществото, която покрива кражба на велосипед.
Бъдете бдителни! При забелязване на съмнително поведение около стойки за велосипеди, сигнализирайте своевременно на органите на реда.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.