Доста сериозен коментар по отношение на смъртта на шест човека, което разтърси държавата направи известният Венци Мицов. Ето какво сподели той в пост във фейсбук:

ВЪПРОСЪТ Е НА КОГО ВЯРВАТЕ

В цялата история с кошмара "Петрохан" вчера се появи една много важна гледна точка...

Тя се появи извън мейнстрийма, който яхна тая ужасна трагедия и който нашите лай*ари от политическите партии започнаха да доят като крава с цел да изкарат някой глас за предстоящите избори.

Гледната точка се появи вчера в резултат на едно интервю на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова с майката на един от "възпитаниците“ на лама Калушев.

Ето ви я и тезата. Момчето живее в сбъркано семейство с много пари. Майката очаква едно, момчето не отговаря на очакванията. Тя очевидно е очарована от духовния тюрлюгювеч на Калушев и, понеже е страхотна майка, праща детето си на далай лама или както там се казва той в Мексико.

Синът ѝ обаче започва да говори, че нещо не е наред. Че има някакъв проблем.

И тук майката ни дава точната гледна точка – "НЕ МУ ВЯРВАМ, ТОЙ Е МОРАЛНИЯТ УБИЕЦ НА КАЛУШЕВ“.

Аз няма да коментирам това. Няма да коментирам и събития и факти, които не са ми ясни.

Ще коментирам само и единствено "вярата“.

В последните години обществото ни е жестоко поляризирано. Ако хората не бяха такива сдуханяци, отдавна щяха да са си обявили гражданска война и да се трепят по улиците с камъни или с арсенала на някое природозащитно НПО...

Само че ние сме си книжно-канални плъхове и се бием само с думи. Толкова ни е смелостта, а и топките са ни малки като лешници.

В тази поляризация няма нищо нормално. Тя не възниква нито на база "обективна действителност“, нито на база "идеи за бъдещето“.

Тази поляризация идва само от едно – НА КОГО ВЯРВАМЕ.

Ето ви пример.

Една много стара политическа партия – тази на социалистите – е образец на ретроградното от времето на реформите. Тя обаче прави коалиция със своя най-голям враг евър – партията на бившия премиер Иван Костов.

И всичко, което тия два субекта са ви говорили, изведнъж трябва да ви бъде представено по друг начин.

Какво правите вие? Вместо да им теглите една майна и да ги замеряте с камъни, вие започвате да четете опорките на тия субекти и да им вярвате.

Или друго – ГЕРБ и ППДБ. Вторите искат да вкарат първите в затвора, обаче в един момент правят коалиция.

И вие, вместо да отидете и да им избиете зъбите, започвате да четете писанията на техните "евангелисти“ и да им вярвате. И да викате – "ето, това е отговорното поведение“.

Изобщо, в света, който сами си създадохме, вече няма никакво значение какво се случва. Важното е на кого вярваш.

Затова по COVID измря населението на един град като Перник, защото вярвахме повече на врачки, отколкото на науката (не че науката и тя не послъгваше относно това дали тоя вирус не е бил създаден като оръжие от братята китайци, ама карай).

Затова много българи загубиха много пари, защото повярваха на ало измамници и започнаха да меткат торби с клети български левове (амин, RIP бг лев), защото някой се обадил и взел да цвили по телефона.

Затова сега една майка излиза по телевизията и казва – "АЗ НЕ ВЯРВАМ НА СИНА СИ, ВЯРВАМ В СОЕВИЯ ДАЛАЙ ЛАМА“.

Пичове, ние сме изправени пред същия проблем, пред който са били изправени и средновековните ни предшественици, които са осъждали на клада някоя млада жена от селото, само защото тя е много хубава и мъжете я зяпат.

По същия начин, със силата на същото невежество, ние и днес вярваме на идиоти, на злонамерени боклуци и на изчаткали гурута, като соевия петрохански лама.

И понеже вярваме, оставаме кьорави за това, което се случва около нас.

Шопенхауер казваше, че светът съществува само в собствената ни воля и представа. И че светът е различен за всеки, защото зависи само от това как го виждаш.

Опасявам се, че светът за нас вече не съществува, защото ние не го виждаме през собствените си очи, а го гледаме през очите на онези, на които вярваме...

И с това свършвам.

Нямам надежди за нашето скапано общество, населяващо територия, наречена България.

Нямам и никакво усещане, че случаят "Петрохан" ще е последен.

Знам само, че хората уж се развиват, а с всяка нова технология стават все по-тъпи и зависими от предварително сдъвкана информация.

Не е важно какво се случва. Важното е на кого вярваш...