|Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
Той беше категоричен, че тази тема е присъствала във вота на недоверие към правителството, който не беше успешен и кабинетът на Росен Желязков оцеля.
"Управляващото мнозинство, в лицето на Борисов, Пеевски, БСП, ИТН замразиха доходите в България... От друга страна, рязко вдигнаха цените. И този път цените се вдигат не заради инфлацията, която дойде от войната в Украйна, а заради държавата, заради политиката на това правителство. Вдигнаха тока, парното, вдигнаха водата, винетките, тол таксите, цените на стоките в магазините регистрират черни рекорди всеки ден", изтъкна Сабрутев.
"Самите те признаха, че при тяхното управление, благодарение на техните политики, 1,4 млн. български граждани вече живеят под линията на бедност. Тези хора не могат да си позволят нормално качество на живот - храна, отопление, осветление, дрехи, лекарства. Това е много сериозен проблем и той тепърва ще ескалира. Идва зимният сезон, идва т.нар. "Борисово-Пеевска зима", където сметките за парно и ток ще са драстично по-високи", коментира още депутатът пред Bulgaria ON AIR.
Сабрутев смята, че средно едно 3-4-членно домакинство ще трябва да плаща около 400 до 500 лева допълнително на месец издръжка - "благодарение на управлението на Борисов-Пеевски".
По повод акцията пред един от входовете на парламента депутатът коментира: "Акцията можем да я наречем "Депутатите ходят пеш". Имаше за цел да накара всички депутати да имат равните права да се разхождат спокойно по улиците на София, да могат да се срещат с граждани, както сме ние, примерно, от ПП. Ние ходим пеша, срещаме се с хора, нямаме охрана, не ходим въоръжени, не ползваме скъпи кортежи, возим се с личните си автомобили".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
