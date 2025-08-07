© Facebook Верижна катастрофа блокира пътя между Габрово и Севлиево. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.



На мястото на инцидента вече има екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Към този момент няма данни за тежко пострадали.



Движението в участъка е затруднено.