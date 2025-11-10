Верижна катастрофа на централен булевард в София
© Булфото
Движението е затруднено, екипи на полицията и на столичната аварийна служба са на мястото на инцидента. Засега няма информация за причините за произшествието и дали има пострадали.
