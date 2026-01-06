Преходът към еврото в България се осъществява без хаос и сериозни проблеми както за бизнеса, така и за гражданите. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Веселин Велев в ефира на NOVA NEWS.опасенията за сериозни сътресения не са се оправдали. "Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на асоциацията", подчерта Велев. Той допълни, че банковият сектор е реагирал сравнително бързо и се справя с процеса по обмяната.От друга страна председателят на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерски съвет.Велев посъветва гражданите да не бързат с обмяната и да използват основно банки и пощи, особено в по-малките населени места, за да се избегнат злоупотреби и измами. "Няма необходимост от опашки и плащане на излишни такси. Плащанията с дебитни и кредитни карти в този период са за предпочитане", каза той.Той коментира още и недостига на стартови пакети с евромонети и затрудненото зареждане на банките в по-малките населени места.По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.